主演したNHK大河ドラマ「光る君へ」の全話平均世帯視聴率が10.7％と「いだてん」（2019年）に続く歴代ワースト2位（ビデオリサーチ調べ、関東地区）に沈んだ吉高由里子（36）に衝撃情報が飛び交っている。【もっと読む】吉高由里子「光る君へ」で酒グビッ→視聴者「ハイボール」連想…大河には酒CM出演女優ズラリ昨年末には、一部週刊誌で婚約相手との破局が報じられた吉高だが、来春配信予定のドラマで映画「蛇にピアス」（08