ドイツ自動車大手ＢＭＷグループのオリバー・ツィプセ取締役会長。（ベルリン＝新華社配信）【新華社ベルリン1月15日】ドイツ自動車大手BMWグループのオリバー・ツィプセ取締役会長はこのほど、新華社のインタビューに応じ、BMWが中国市場に根を下ろしてから30年、今や中国は同社にとって最大の市場であるだけでなく、ドイツ本社以外で最大の研究開発センターと生産拠点でもあり、同社にとって「極めて重要だ」と強調した。202