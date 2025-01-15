タレントの村重杏奈が12日（日）、『TGC』出演時のレトロな花柄ワンピース姿を公開した。【別カット3点】村重杏奈、お目目パッチリ“ウインク”ショットHKT48の1期生として活躍し、2021年に卒業後はバラエティを中心に活躍している村重杏奈。自身が主演を務める映画『悪鬼のウイルス』が、1月24日より全国劇場公開される。村重は12日、「華やかな @tgc_staff さんのステージに立った後家に帰って1人で納豆ご飯をかき込んで夜ご飯を