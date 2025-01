2大国際ブランドとして知られるVISAとMastercardは世界中の多くの店舗で利用が可能です。しかしインドではインド決済公社が手がける独自のカードブランド「RuPay」の普及に力を入れています。India's digital payments strategy is cutting out Visa and Mastercard | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/09/india-rupay-upi-payment-push-is-cutting-out-visa-and-mastercard/RuPay Credit cards, Debit Cards & Inter