15日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝158円03銭前後と、前日午後5時時点に比べ54銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円83銭前後と1円34銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース