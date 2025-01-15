2023年7月、札幌・繁華街ススキノのホテルで男性会社員（62＝当時）が殺害された事件。逮捕・起訴された親子3人のうち、殺人ほう助や死体損壊ほう助などの罪に問われている父親・田村修被告（61）の裁判員裁判初公判が1月14日に札幌地裁で開かれた。【事件写真】一家の自宅前には“謎のクーラーボックス”、瑠奈被告が行きつけのバーで飲んでいた「目玉テキーラ」ほか現在保釈中の修被告、手錠と腰縄はつけられていない。黒い