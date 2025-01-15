【プレミアリーグ第21節】(The City Ground)N・フォレスト 1-1(前半1-0)リバプール<得点者>[N]クリス・ウッド(8分)[リ]ディオゴ・ジョタ(66分)<警告>[N]モーガン・ギブス・ホワイト(42分)、ライアン・イエーツ(53分)[リ]ルイス・ディアス(70分)観衆:30,249人└首位リバプール、躍進中のN・フォレストにまたも大苦戦…後半に2人交代→22秒後に采配的中の同点弾もドロー
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