『フリー・ガイ』（2021）や『最後の決闘裁判』（2021）のジョディ・カマーにとって、『28日後…』シリーズの最新作『28年後…』は大きな試練となったようだ。ゾンビから逃げるべく全速力で走りまくったと、英のインタビューにて明かしている。 『28年後…』は、わずか数秒で人間を凶暴化させてしまうウイルスの感染拡大を描いた『28日後…』と、続編『28週後…』（2007）から連なる物語。監督には第1作