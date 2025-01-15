20th Centuryの井ノ原快彦と放送作家・タレントの野々村友紀子が、きょう15日放送の日本テレビ系『世界頂グルメ』（後9：00〜後10：54）に“海外ロケリポーター”として出演。野々村は、井ノ原に100個の“細かすぎる質問”を用意し、韓国・ソウルで2人旅する。【番組カット】ソウルの街並みをバックに！楽し気な井ノ原快彦＆野々村友紀子まずは、ソウル最大級の市場・広蔵市場（カンジャンシジャン）で真冬の韓国グルメを堪能