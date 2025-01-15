欧州連合（EU）の大統領にあたるコスタ首脳会議常任議長は14日、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と電話会談した。トランプ氏の米大統領就任を目前に、習氏は「中国と欧州には根本的な対立などはなく、相互に成功を収められるパートナーだ」と述べ、欧州との関係修復を図る姿勢を示した。【画像】トランプ流「史上最大の強制送還」は現実的か移民めぐる実態を追うEUは昨年、中国製電気自動車（EV）の価格が中国政府の補