¾¾²¬¾»¹¨±é¤¸¤ë½÷Áõ¤·¤¿²ÈÀ¯É×¡¦»°ÅÄ±à·°¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¡¦²ÈÂ²¤ÎÆâ¾ð¤òÇÁ¤­¸«¤·¡¢¤½¤³¤ËÁã¿©¤¦¡Èº¬¿¼¤¤±ø¤ì¡É¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¡ÈÇÁ¤­¸«¡É¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¡£Âè7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØ¡¦ÂçÌçºùÌò¤Ëµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¡ÈºÇ¶²²ÈÀ¯É×¡É¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬Æü¾ï¤ÇÌòÎ©¤Ä