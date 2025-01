仮想通貨の取引記録(トランザクション)を複数ユーザー間で混ぜ合わせて所有者の匿名性を高める「仮想通貨ミキシングサービス」を提供したとして、アメリカ・ジョージア州北部地区の裁判所が3人のロシア人を起訴しました。Office of Public Affairs | Operators of Cryptocurrency Mixers Charged with Money Laundering | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/opa/pr/operators-cryptocurrency-mixers-cha