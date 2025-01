J.プレス オリジナルス(J.PRESS ORIGINALS)とビーミング by ビームス(B:MING by BEAMS)のコラボレーションライン「J:P」が登場。全7型の新作ウェアを、2025年1月17日(金)より、ビーミング by ビームスレーベル取り扱い店舗にて発売する。コラボレーションライン「J:P」が始動「J:P」は、トラッドやアイビーの伝統的なスタイルを、現代の流行に合わせてアップデート。両ブランド名の頭文字である「J」と「P」を「:」でつないだ、特