「Starlink」は人工衛星を利用した通信サービスであることから、地理的に隔絶された土地であってもアンテナさえ設置すればサービスを受けられる点が強みの1つです。アフリカでも16カ国でサービスが展開されているのですが、そのうち5カ国では、国内の主要ISPよりも価格が安いという状態にあるそうです。Starlink is cheaper than many leading internet providers in Africa - Rest of Worldhttps://restofworld.org/2025/starlink