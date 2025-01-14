¹­Åç¡¦ÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÈÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKBS¡Öµå¼­±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ºòÇ¯9·î22Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Î¥×¥íÌîµå¿·µ­Ï¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î22Æü¤Î¹­Åç¡½ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó1»à¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÌðÌî¤ÏÍ°°æ¤Ë2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ·×17²ó¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é7µåÏ¢Â³