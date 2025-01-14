¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬14Æü¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ»Ô¤Î°ì³Ñ¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÌµµö²Ä¤Î·úÃÛÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀöÌÌÂæ¤ä¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ê¤É¡¢Åê´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±ü¤Ë·ú¤Ä·úÊª¤âÌµµö²Ä¤Ç¤¹¡£Åê´þÊª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î»ñºà¤Ç¡¢·úÊª¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ô¤­»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÒ¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¡£1³¬¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¨¥ê¥¢