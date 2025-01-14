°é¤Æ¤¿ÏÂµí¤ÎÆù¼Á¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¡ÖÏÂµí¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î·ãÎå²ñ¤¬ÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ô¤Î¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÏÂµí¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÇÀ¶È·Ï¹â¹»¤¬»²²Ã¤·¤Æ°é¤Æ¤¿ÏÂµí¤ÎÆù¼Á¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¡¢JAÁ´ÇÀ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ÃÝÅÄ»Ô¤Îµ×½»¹â¸¶ÇÀ¶È¹â¹» º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÅÄ»Ô¤Îµ×½»¹â¸¶ÇÀ¶È¹â¹»µíÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¸©Àª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ 14Æü¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¹â¹»¤Ç·ãÎå²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ