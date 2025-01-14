1·î12Æü¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤ÎÏ¡çÖ»á¤¬¡¢½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇ§¤á¤¿ÃæµïÀµ¹­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ­»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄÅÅÄÂç²ð»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¡ÔÊóÆ»¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï1·î9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ