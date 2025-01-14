Àè·î18Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÇÉ×ÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¶áÎÙ¤Î½»Âð8Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½½»·úÂ¤ÊªÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¼ò´¬³¾ÍÆµ¿¼Ô¡Ê77¡Ë¤Ç¡¢Àè·î18Æü¡¢Åö»þ¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿Çð»Ô¹âÌø¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à85ºÐ¤Î½÷À­Âð¤ËÌý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤­¡¢Êü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¼ò´¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ò´Þ¤à8Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ò´¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊü