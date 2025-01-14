»Å³Ý¤±¤¿æ«¤Ë¡È¥¯¥Þ3Æ¬¡ÉÆ±»þ¤ËÀìÌç²È¤âÎÄÍ§²ñ¤â¶Ã¤¤¤¿¡Èµ®½Å±ÇÁü¡É¡Önubia Flip2 ¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³ºê¸­¿Í¤¬¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£CM¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Â¸Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢CM»£±ÆÃæ¤Ë»£¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ ¿·À½ÉÊ¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì