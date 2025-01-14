[¥â¥¹¥¯¥ï £±£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ìë´Ö¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¥í¥·¥¢³ÆÃÏ¤ò¹¶·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³ÅÔ»Ô¤Ç¹©¾ì¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó£²£°£°µ¡°Ê¾å¤ÈÊÆ¹ñÀ½¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÃÏÂÐÃÏ¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö£Á£Ô£Á£Ã£Í£Ó¡×£µÈ¯¤ò·âÄÆ¤·¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÆîÅìÌó£·£²£°¥­¥í¤Ë¤¢¤ë¥µ¥é¥È¥Õ½£¤Î¥Ö¥µ¥ë¥®¥óÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥È¥Õ¤È¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤ÎÎ¾»Ô¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â