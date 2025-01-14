ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤Ï14Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ£º»·î¡¦²£°æºéºù¥Ú¥¢¤¬1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤Þ¤ÇWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥É¡¼¥Ï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢20ºÐ¤ÎÆ±³ØÇ¯¥Ú¥¢¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤êÍ¥¾¡¡£´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏºòÇ¯10·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿3°Ì¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡¦º´Æ£Æ·¥Ú¥¢¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¡£