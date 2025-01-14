ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¡¢¼óÁê´±Å¡¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼óÁê¸øÅ¡¤ËÆþµï¤·¤¿¡£¸øÅ¡¤ÎÅÀ¸¡¡¦½¤Á¶ºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢½¢Ç¤¤«¤é3¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤ò·Ð¤Æ¤ÎÆþµï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÄ°÷½É¼Ë¤Ï°ú¤­Ê§¤ï¤º¤Ë°ú¤­Â³¤­ÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¼óÁê´±Å¡¤ËÆþ¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê=2025Ç¯1·î14Æü¸áÁ°9»þ47Ê¬¡¢´ä²¼µ£»£±Æ¸øÅ¡¤Ï´±Å¡¤ÈÆ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤ÎÅÌÊâ1Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¼óÁê¤ÏÏ¢µÙÌÀ¤±¤Î14ÆüÄ«¡¢Êâ¤¤¤Æ´±Å¡¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¸øÅ¡¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢