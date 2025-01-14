14ÆüÄ«¤Îºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¡£Á´¤Æ¤Î¿¦°÷¤¬ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ª¤âÌÄ¤êÂ³¤±¤ëÅÅÏÃ¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê´¶À÷³ÈÂç¤¬Â³¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ï¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì»ü·ÃÉÂ±¡¡¦Æ£±Ê¹äÉû±¡Ä¹¡§¼ÂºÝ¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ëA·¿¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£¼èºàÈÉ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¿®¤¹¤ëºë¶Ì¡¦µ×´î»Ô¤Î¾ÃËÉ»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£½ÐÆ°Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢