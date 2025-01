■1月11日、12日にみずほPayPayドーム福岡で『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』ライブを行ったHey! Say! JUMP 【写真】知念侑李・八乙女光・中島裕翔がもつ鍋前に並んで「eek!!」ダンス 現在『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』(※「+」は上付きが正式表記)ツアー中のHey! Say! JUMP。グループ公式TikTokにて、『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』福岡公演の裏側動画が公開された。