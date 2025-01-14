±é²Î²Î¼êÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê70¡Ë¤¬14Æü¡¢¿·¶Ê¡Ö¾¼ÏÂ¤´¤³¤í¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤Ç¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¾¼ÏÂ100Ç¯¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î½¸¤¤¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¹¥Ú¥¢¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¿·Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç¿·¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ50Ç¯Âå°ÊÍè¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµå¶Ú¤Ç9ËÜ¤òÅÝ¤·¡¢»Ä¤ë1ËÜ¤â¤­