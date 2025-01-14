Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡¢»³ºêÀÅÂå¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ØÆâÃÒÂ§¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÆâÆ£¹ä»Ö¤µ¤ó¤é¤¬¡ÖÌ¡ºÍ¤Ç³Ø¤Ö¡ªÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¶µ¼¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÎºÇ¿·¤Î¼ê¸ý¤Î¼þÃÎ¤ä¡¢Èï³²ËÉ»ßÂÐºö¤Î¹­Êó·¼È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î°Ï¸ë¾­´ý¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿