ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê£³£°¡Ë¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï£±£´Æü¡¢Áê¼ê¤È¤Î¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ø·¸³Æ½ê¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢½ç¼¡¡¢ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÂô¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤ÇÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ð