¡È¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡É¤³¤ÈÆóÂåÌÜ¡¦°úÅÄÅ·¸ù¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñ²¦¤«¤é¡ÈÌýÅÄ¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡Ú2ÅÀ¡ÛÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2024¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ëÅ·¸ù¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¡£¡Ö²¿²¯Ç¯Á°¤Ë¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë