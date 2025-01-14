¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£Æ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡á01/14±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á ¾å³¤°Û·ÁÅ´¶Ú 1.02¡ó ¾å³¤½ÅÌý 0.67¡ó ÂçÏ¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤· 0.53¡ó ¾å³¤¥´¥à 0.38¡ó ¾å³¤Æ¼ -0.01¡ó ÂçÏ¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó -0.72¡ó ¡ö¿ôÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ¡ó