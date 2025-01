by 李 季霖TSMCが2025年初頭に操業を開始すると報道されていたアリゾナ州の新工場「Fab 21」で、既に4nmチップの生産が始まっていることが、2025年1月10日のロイターの報道により判明しました。TSMC begins producing 4-nanometer chips in Arizona, Raimondo says | Reutershttps://www.reuters.com/technology/tsmc-begins-producing-4-nanometer-chips-arizona-raimondo-says-2025-01-10/TSMC's Arizona Fab 21 is already maki