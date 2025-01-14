Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ù¥¤¥ó¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï£±£´Æü¡¢Î¹µÒµ¡ÆâÁõºà¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¸¥ã¥à¥³¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´³ô¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥à¥³¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡££²·îÃæ½Ü¤ò¤á¤É¤Ë£±³ô£±£¸£°£°±ß¤Ç£Ô£Ï£Â¤ò³«»Ï¡£½ªÎ»¸å¡¢¸½ºßÌó£³£³¡ó¤òÊÝÍ­¤¹¤ë°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢Ìó£²£°¡ó¤òÊÝÍ­¤¹¤ë£Á£Î£Á¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Ìó£·¡ó¤òÊÝÍ­¤¹¤ë¾¼ÏÂÈô¹Ôµ¡¹©¶È¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë¤«¤é³ô¼°