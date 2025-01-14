ÊõÄÍÂç·à¾ì¡áÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»ÔÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¤Î½êÂ°ÇÐÍ¥¤¬2023Ç¯9·î¤ËµÞ»à¤·¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎºåµÞºå¿ÀHD¤Ï14Æü¡¢25Ç¯7·î¤Ë²Î·àÃÄ¤òË¡¿Í²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆþÃÄ6Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÎÇÐÍ¥¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢3·î°Ê¹ß¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£24Ç¯½©¤ËÀ¾µÜÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²Î·àÃÄ¤Ï¸½ºß¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤Î°ìÉôÌç¡£4·î¤ËºåµÞÅÅÅ´¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢7·î¤ò¤á¤É¤Ë»ö¶È¤ò¾µ·Ñ