£É£Î£Ç£Ó [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ43.1¡ó¸º¤Î4100Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î4²¯7200Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï8.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î16.9¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.3¡ó¢ª3.7¡ó¤Ë°­²½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹