ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬2025Ç¯1·î12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¥à¥­¥à¥­¤Î¶ÚÆù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ìó1½µ´ÖÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Ý¤Ã¤³¤ê¤È½Ð¤¿¤ªÊ¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÏÓ¤ÇÎÏ¤³¤Ö¥Ý¡¼¥º²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ë³¨Ê¸»ú¤È¥Ñ¥é¥½¥ë¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±Á¥¤Ë¾è¤ë»Ñ¡£2ËçÌÜ¤Ï¡¢Í¼Æü¤òÇØ¤ËT¥·¥ã¥Ä¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹