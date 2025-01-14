½Õ¤ÎÌ£³Ð¡Ö¤¢¤¤¤é¿·¤´¤Ü¤¦¡×¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¡¢14Æü¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¢¤¤¤é¿·¤´¤Ü¤¦¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤¬¤è¤¯¤¢¤¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤ÎÇÀ²È10¿Í¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¸Åç»Ô¹ñÊ¬Ãæ±û¤ÎJA¤¢¤¤¤éËÜ½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿½ÐÈ¯¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Î¤¢¤È¡¢¿·¤´¤Ü¤¦¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢Åìµþ¤È¸©Æâ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·À¸»º¼Ô¤é¤¬¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊJA¤¢¤¤¤é¤´¤Ü¤¦Éô²ñ ¸üÃÏÂ§ÏÂ²ñÄ¹¡Ë ¡Ö¤¼¤Ò¿·½Õ¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À