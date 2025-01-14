¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î13Æü¤È14Æü¤Ë¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼Éô¡×Åß¹ç½É¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤òÅ¹ÊÞ¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤È55±ß°ú¤­¤Ë¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï22±ß¤Î¤È¤³¤í55±ß°ú¤­¤Ë1·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼Éô¡×Åß¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï22±ß°ú¤­¤Î¤È¤³¤í55±ß°ú¤­¡ÊÅ¹ÆâÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï21±ß°ú¤­¤Î¤È¤³¤í54±ß°ú¤­¤Ë¤Ê¤ê