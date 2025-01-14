ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¡Ê43¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Î½»ÂðÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Ë250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖBTS¡×¤ÎJ-HOPE¡¢¥í¥¹¶á¹Ù¤Î»³²Ð»ö¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¶»¤¬ÄË¤¯¡¢¿´ÇÛ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤­¤¤¡×¥Ó¥è¥ó¥»¤ÏºòÆü13Æü¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖBeyGoodºâÃÄ¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢250Ëü¥É¥ë¤Î´óÉÕ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î