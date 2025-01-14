»ØÄêË½ÎÏÃÄå«²ñ¤ÎËÜÉô»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ëÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Ó¥ë¤¬¡¢Ì±´Ö¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬å«²ñ¤Î»öÌ³½ê¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤¬2023Ç¯¤ËÁÈ»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤òº¹¤·»ß¤á¤ë²¾½èÊ¬¤Î·èÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿å«²ñ¤ÏºòÇ¯6·î¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î»³¸ýÁÈ¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤È¹³Áè¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡ÖÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ