1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½±Ì¾¸å½éÅÐ¾ì¡£Â©»Ò¤Ï½éÉñÂæ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤â¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é²Î¼êÀ¸³è40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ØMy Revolution¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£º£¤â¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡È²Î¡É¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÁÄÉãÊì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÄÊì¤Î±Ó¤ó¤ÀÇÐ¶ç¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æºî»ì¤·¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹