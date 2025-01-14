¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/14¡Û»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¤¬1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£THE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB»³²¼·òÆóÏº¡õTHE RAMPAGEµÈÌîËÌ¿Í¡¢¶öÁ³Áø¶ø¤Îµ®½Å¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡»°ÂåÌÜJSB»³²¼·òÆóÏº¡¢THE RAMPAGEµÈÌîËÌ¿Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êËÌ¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡×¤ÈµÈÌî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿§¡¹Ë»¤·¤½¤¦¤Ç¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä