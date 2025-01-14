Åì¤«¤¬¤ï·Ù»¡½ð 13ÆüÌë¡¢¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»Ô¿å¼ç¤Ë¤¢¤ëÍ¿ÅÄÀî¤Î²ÏÀîÉß¤ÇÌÚ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡ÖÀî¤Î¤Î¤êÌÌ¤ÎÌÚ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬Ìó50Ê¬¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤êÌÌ¤Î»¨ÌÚ¤¬Ìó45㎡¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¼þ°Ï¤Ë²Ð¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£