±Ø¸µÄ®ËÌÃó¼Ö¾ì²¬»³¡¦ËÌ¶è±Ø¸µÄ® ²¬»³»Ô¤Ï»Ô±ÄÃó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤ò14Æü¤«¤é16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²þÄê¤·¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎºÇÂçÎÁ¶â¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤¹¡£ ÎÁ¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²¬»³»Ô¤Î12¥«½ê¤Î»Ô±ÄÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3¥«½ê¤Ç¤Ï14Æü¤«¤é¿·¤·¤¤ÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¡Ö±Ø¸µÄ®ËÌÃó¼Ö¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎºÇÂçÎÁ¶â¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1040±ß¤«¤é800±ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²þÄê¤ÎÆâÍÆ¤ÏÃó¼Ö¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÌë´Ö