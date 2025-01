分散型SNSのMastodonが2025年1月13日に、ヨーロッパで新たな非営利団体を設立し、主要なMastodonエコシステムなどの組織の管理部分を引き渡す予定であることを発表しました。The people should own the town square - Mastodon Bloghttps://blog.joinmastodon.org/2025/01/the-people-should-own-the-town-square/Mastodon announces transition to nonprofit structure | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/13/mastodon-a