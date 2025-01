Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」はこのほど、「Windows 11 24H2 to get new features in February - what's coming」において、2月11日にリリースが予定されているWindows 11バージョン24H2向けセキュリティ更新プログラムの概要を伝えた。この更新プログラムには複数の新しい機能やバグの修正が含まれる。Windows 11 24H2 to get new features in February - what's coming.