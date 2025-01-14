¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â»³°ì¼Â¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×Web3»ö¶ÈÈ¯É½²ñS.BLOX¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È¤Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹â»³°ì¼Â¡¢Web3¤Ë¶½Ì£¡Ö0¤ò1¤Ë¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¤ò10¤Ë¤¹¤ëºî¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×»Ê²ñ¼Ô¤«¤éº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤­¤¿¤¤¡£°ìºòÆü¥µ¥¦¥Ê¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä