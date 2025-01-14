13Æü¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊNBAE¡¦¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¼þÊÕ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤ÇÈ¬Â¼ÎÝ¤Î¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤È¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢13Æü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£»³²Ð»öÈ¯À¸Åö»þ¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ï±óÀ¬Ãæ¡£È¬Â¼¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤ëÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¤«¤é¡Ö±ì¤È¤«²Ð¤È¤«¡¢¾å¤«¤é¸«