Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Åìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£±£´Æü¡¢¾®ÃÓ¾»ÍÎ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê£µ£³¡Ë¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££¶·î²¼½Ü¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ³«ºÅÆü¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¾®µÜ¶Ç¼ÒÄ¹¤Ï²ñÄ¹¤Ë½¢¤¯¡£¾®ÃÓ»á¤Ï·Ä±þÂçË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢£±£¹£¹£´Ç¯£´·î¤ËÅìµþ³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãóºß°÷¤ä·Ð±Ä´ë²èÉôÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£²Ç¯£´·î¤ËÅìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£²£³Ç¯£´·î¤Ë¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò