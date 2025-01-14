Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢33.82¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤ò°ÍÁ³¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÊýË¡¤ÇÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿1999Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°½µ64.39¿Í¤ËÈæ¤Ù¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¹â¤¤¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î30Æü¤«¤é1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢14Ëü1998¿Í¡ÊÁ°¤Î½µ¤Ï31Ëü7812¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ´µ¼Ô