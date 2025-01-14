¸á¸å£²»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£¹£´¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£´£²£±¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£²£¹ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£µ¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¹Û¶È¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢µ¡³£¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢ÈóÅ´¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS